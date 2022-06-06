Еще на шести улицах Екатеринбурга запретят остановку транспорта
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге еще на нескольких улицах запретят остановку транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на шести участках:
- улице Начдива Васильева (от Викулова до Репина);
- Золотистом бульваре (от Счастливой до Любви);
- улице Любви (от Золотистого бульвара до Лучистой);
- улице Степана Разина (от дома № 23 на Степана Разина до Декабристов);
- во внутриквартальном проезде от Степана Разина до дома № 21 на Степана Разина;
- во внутриквартальном проезде от Циолковского до переулка Еланский.
Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на шести участках:
- улице Начдива Васильева (от Викулова до Репина);
- Золотистом бульваре (от Счастливой до Любви);
- улице Любви (от Золотистого бульвара до Лучистой);
- улице Степана Разина (от дома № 23 на Степана Разина до Декабристов);
- во внутриквартальном проезде от Степана Разина до дома № 21 на Степана Разина;
- во внутриквартальном проезде от Циолковского до переулка Еланский.
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