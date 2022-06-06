Еще на шести улицах Екатеринбурга запретят остановку транспорта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге еще на нескольких улицах запретят остановку транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на шести участках:- улице Начдива Васильева (от Викулова до Репина);- Золотистом бульваре (от Счастливой до Любви);- улице Любви (от Золотистого бульвара до Лучистой);- улице Степана Разина (от дома № 23 на Степана Разина до Декабристов);- во внутриквартальном проезде от Степана Разина до дома № 21 на Степана Разина;- во внутриквартальном проезде от Циолковского до переулка Еланский.