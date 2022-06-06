Еще 102 случая коронавируса подтвердили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
102 новых случая коронавируса выявили в Свердловской области. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 446 180 случаев COVID-19.
По выздоровлению из больниц выписали 55 человек. Всего вылечились 433 693 свердловчанина.
За сутки в регионе не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.
По выздоровлению из больниц выписали 55 человек. Всего вылечились 433 693 свердловчанина.
За сутки в регионе не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.
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