Художница на улицах Екатеринбурга создала галерею цифровых арт-объектов



Фото: пресс-служба паблик-арт фестиваля «ЧО»

– Как часто мы задумываемся о том, сколько цифрового следа мы ежедневно оставляем в городе? За нами постоянно следит GPS и карты, данные которых утекают в сервисы. Особенно в пандемию мы поняли, что для нас публичным пространством стало цифровое. Мы до сих пор поддерживаем все контакты через цифровые каналы связи, и эта среда только растет и развивается, – отмечает художница Олеся Ильенок.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге появился первый объект нового сезона паблик-арт фестиваля «ЧО». Художница Олеся Ильенок превратила рекламные площади города в галерею цифровых арт-объектов.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе фестиваля, проект художницы Wall_for_Scroll – это размышления о развитии современного стрит-арта в цифровой среде. Работа Олеси Ильенок состоит из 20 цифровых арт-объектов в виде текстовых посланий. Они сгенерированы алгоритмами на основе 5000 надписей с улиц России, размещенных на снимках с Google и Yandex-карт.Арт-объекты привязаны к определенным локациям в центре уральской столицы и его районах. Екатеринбуржцы могут обнаружить их как очно на медиаэкранах, так и у себя в телефоне. Объекты в ленте и историях «Вконтакте» появляются в виде таргетированной рекламы, когда пользователь проходит мимо локации.Одна из работ «вторгнется» в смартфон, если пользователь пройдет в центре Екатеринбурга по улице Радищева. Возле бизнес-центра «Суворов» находится разрушающийся особняк – лавка купца Ваганова. На его фасаде художника разместила фразу «Само собой, само по себе когда-нибудь».Одним из объектов стала пешеходная улица Вайнера. Там размещена фраза «Ничего не надо, не беспокой меня». А Академическому району подошла фраза «Кайф — это когда дома сидишь».