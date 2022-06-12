Сразу несколько экологических конфликтов зреет на территории Екатеринбурга

21.08 Вторник, 14 июня 2022
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге продолжают возникать «точки кипения» в связи с различными новыми «гениальными» проектами, которые предприниматели при попустительстве местных властей упрямо впихивают на природные территории. И если защитникам лесопарков удаётся отстоять любимый уголок природы, то часто оказывается, что это — временно.

Так, казалось бы, угроза над Московским лесопарком Екатеринбурга развеялась, когда проект биатлонного комплекса имени Антона Шипулина получил негативные оценки от экспертов. Но вот выясняется, что после этого никто «завёрнутый» проект в мусорную корзину не выбросил. Биатлонный комплекс всё так же намереваются отгрохать в лесопарке. И даже уже одобрение госэкспертизы на это получено! Чтобы был понятен масштаб проекта: в комплекс имени себя любимого спортсмен и депутат Антон Шипулин намеревается вместить лыжно-биатлонный стадион, трассы для скандинавской ходьбы, ледовую арену и бассейн!

Термальные купальни «Баден-Бадена» продолжают «портить кровь» екатеринбургским эко-защитникам. На берегу Шарташа новый комплекс строить не разрешили (пока?), но компания «Baden Family» не оставляет планов расширяться. Мечты о новом комплексе там просто перенесли в другое место — в Сысерть. А недавно появилась информация, что в Екатеринбурге расширение пойдёт за счёт захвата территорий вокруг уже имеющихся терм на Уктуссе. Об этом заявили свердловские коммунисты в своём видеоролике. Компания всё отрицает, заявляя, что планов таких нет (пока?). Как отпали (пока?) и планы прорубать через лесопарк просеку под дорогу к термальному комплексу.

Зато не отпали планы городских властей прорубать дорогу через Калиновский лесопарк на Эльмаше. Таким образом они планируют снять имеющуюся нагрузку на оживлённый дорогу на проспекте Космонавтов. Кроме того, ради ТЛЦ «Уральский» (ради которого уже были уничтожены плодородные поля, торфяники и уютные лески) планируется расширять улицу Мурзинскую и прокладывать Тавдинский ввод на ЕКАД. И всё это — в непосредственной близости от лесопарка. А если учитывать, что от особо охраняемой природной территории уже отрезали огромный кусок ради трамвая до Верхней Пышмы, то очевидно — после воплощения всех этих планов Калиновский лесопарк скукожится до размеров клумбы на обочине дорог.

Наконец, в парке Лесоводов России тоже скоро может начаться вырубка. Судя по изменениям на кадастровой карте, там появился участок, зарезервированный под гостиничный комплекс. И хоть сама земля свой природоохранный статус не поменяла, но — увы! — в Екатеринбурге, как показывает опыт, такой статус охраняет природные территории совсем ненадёжно и меняется по щелчку пальцев на чиновничьей руке.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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