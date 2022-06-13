Во Всемирный день донора 350 свердловчан сдали 170 литров крови

– Сегодня мы выражаем признательность донорам крови Свердловской области. Ни один из видов медицинской помощи не нуждается в такой поддержке со стороны населения, как переливание крови и ее компонентов, – заявил главный врач учреждения Александр Орлов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, во Всемирный день донора, 350 жителей Свердловской области сдали кровь в подразделениях Областной станции переливания крови. В этом году масштабная донорская акция проходит под лозунгом «Донорство крови — акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни».Мероприятие поддержали активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и региональное отделение «Российского Красного Креста». Всего в ходе акции собрано около 170 литров крови.Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, всего в регионе проживают более 30 тысяч доноров. Благодаря им Областная станция переливания крови заготавливает более 70 тонн цельной донорской крови в год. Так, регион остается в числе лидеров в стране по количеству заготавливаемой крови.