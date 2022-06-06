От укусов клещей с начала сезона пострадали 26 257 свердловчан
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области, по данным Роспотребнадзора на 14 июня, от укусов клещей пострадали уже 26 257 человек. Среди них – 5 428 детей. На Екатеринбург приходится 9 279 пострадавших, в том числе 1 277 детей.
Наибольшее количество пострадавших от клещей зафиксировано в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Талицком, Пышминском, Тугулымском и Тавдинском городских округах, Каменске-Уральском, Ирбитском муниципальном округе и ГО Дегтярск.
В больницы с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» доставлен 91 человек. Диагноз подтвержден уже у трех человек, в том числе двух детей.
Также 229 человек госпитализированы с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз». Подтвержден диагноз у 20 человек, пять из них – дети.
Наибольшее количество пострадавших от клещей зафиксировано в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Талицком, Пышминском, Тугулымском и Тавдинском городских округах, Каменске-Уральском, Ирбитском муниципальном округе и ГО Дегтярск.
В больницы с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» доставлен 91 человек. Диагноз подтвержден уже у трех человек, в том числе двух детей.
Также 229 человек госпитализированы с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз». Подтвержден диагноз у 20 человек, пять из них – дети.
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