От укусов клещей с начала сезона пострадали 26 257 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области, по данным Роспотребнадзора на 14 июня, от укусов клещей пострадали уже 26 257 человек. Среди них – 5 428 детей. На Екатеринбург приходится 9 279 пострадавших, в том числе 1 277 детей.Наибольшее количество пострадавших от клещей зафиксировано в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Талицком, Пышминском, Тугулымском и Тавдинском городских округах, Каменске-Уральском, Ирбитском муниципальном округе и ГО Дегтярск.В больницы с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» доставлен 91 человек. Диагноз подтвержден уже у трех человек, в том числе двух детей.Также 229 человек госпитализированы с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз». Подтвержден диагноз у 20 человек, пять из них – дети.