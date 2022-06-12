Парковка на центральной площади Екатеринбурга в выходные будет закрыта из-за ярмарки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге состоится традиционная ярмарка выходного дня. В связи с этим парковка на площади 1905 года 18 и 19 июня будет закрыта.Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:00. Гости смогут приобрести свежие фрукты и ягоды, овощи, мясо, рыбу, молочные продукты, сладости, мед, орехи и сухофрукты. Также на прилавках будут представлены сувениры из дерева и кожи, гобелены и картины, вязаные вещи и куклы ручной работы.Из-за проведения ярмарки парковка на центральной площади Екатеринбурге будет закрыта с 00:00 субботы до 19:00 воскресенья. Припарковать свой автомобиль можно на улицах Урицкого и Володарского.