Парковка на центральной площади Екатеринбурга в выходные будет закрыта из-за ярмарки
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге состоится традиционная ярмарка выходного дня. В связи с этим парковка на площади 1905 года 18 и 19 июня будет закрыта.
Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:00. Гости смогут приобрести свежие фрукты и ягоды, овощи, мясо, рыбу, молочные продукты, сладости, мед, орехи и сухофрукты. Также на прилавках будут представлены сувениры из дерева и кожи, гобелены и картины, вязаные вещи и куклы ручной работы.
Из-за проведения ярмарки парковка на центральной площади Екатеринбурге будет закрыта с 00:00 субботы до 19:00 воскресенья. Припарковать свой автомобиль можно на улицах Урицкого и Володарского.
Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:00. Гости смогут приобрести свежие фрукты и ягоды, овощи, мясо, рыбу, молочные продукты, сладости, мед, орехи и сухофрукты. Также на прилавках будут представлены сувениры из дерева и кожи, гобелены и картины, вязаные вещи и куклы ручной работы.
Из-за проведения ярмарки парковка на центральной площади Екатеринбурге будет закрыта с 00:00 субботы до 19:00 воскресенья. Припарковать свой автомобиль можно на улицах Урицкого и Володарского.
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