В Свердловской области подтвердили 100 новых случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 100 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 446 078 случаев COVID-19.
Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали 54 человек. Общее число вылечившихся – 433 638.
В регионе за последние сутки не зафиксировано летальных исходов.
Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали 54 человек. Общее число вылечившихся – 433 638.
В регионе за последние сутки не зафиксировано летальных исходов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».