В Свердловской области подтвердили 100 новых случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 100 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 446 078 случаев COVID-19.Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали 54 человек. Общее число вылечившихся – 433 638.В регионе за последние сутки не зафиксировано летальных исходов.