Улица Рабочих в Екатеринбурге будет перекрыта до конца года

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Рабочих. Речь идет об участке от Татищева до Нагорной.Как сообщают в мэрии, улица Рабочих будет перекрыта до 31 декабря. Это связано с проведением работ по благоустройству территории, прилегающей к строящимся объектам.Отметим, что движение по улице Рабочих закрыли еще 10 ноября 2021 года.