Улица Рабочих в Екатеринбурге будет перекрыта до конца года
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Рабочих. Речь идет об участке от Татищева до Нагорной.
Как сообщают в мэрии, улица Рабочих будет перекрыта до 31 декабря. Это связано с проведением работ по благоустройству территории, прилегающей к строящимся объектам.
Отметим, что движение по улице Рабочих закрыли еще 10 ноября 2021 года.
Как сообщают в мэрии, улица Рабочих будет перекрыта до 31 декабря. Это связано с проведением работ по благоустройству территории, прилегающей к строящимся объектам.
Отметим, что движение по улице Рабочих закрыли еще 10 ноября 2021 года.
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