В Екатеринбурге открыли памятник подданым Николая II-го, разделившим участь семьи последнего царя

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Памятник князю Василию Долгорукову, генерал-лейтенанту Илье Татищеву, матросу Климентию Нагорному и боцманмату Ивану Седневу открыли в Екатеринбурге. Он находится в Зелёной роще, на территории Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря.Четверо упомянутых до последнего были с семьёй последнего русского царя. Вместе с Николаем II-ым они отправились в Екатеринбург и приняли смерть от расстрельной команды. «Как и святые царственные страстотерпцы, они были расстреляны в 1918-м году в Екатеринбурге. Только за то, что до конца исполнили свою присягу», — пишет пресс-служба Екатеринбургской епархии в сообщении об освещении памятника.Эскизы памятника четырём верноподданным царя создавали монахини Ново-Тихвинского женского монастыря. По их рисункам он был изготовлен в Санкт-Петербурге, в мастерской Михаила Парфентьева. Памятник представляет из себя 4-метровую стелу из белого камня. На неё нанесены барельефные изображения князя, генерал-лейтенанта, боцманмата и матроса в полный рост.