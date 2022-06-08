Улице Тургенева в Екатеринбурге посвятят необычный фестиваль
Общество
Иллюстрация: фрагмент афиши фестиваля «ТУРгенева»
В ближайшую субботу, 18-го июня в Екатеринбурге пройдёт маршрутный фестиваль «ТУРгенева». Он целиком и полностью будет посвящён одной из улиц — улице Тургенева.
Все многочисленные мероприятия, попавшие в программу фестиваля, будут проходить на улице Тургенева. Это и экскурсии по городской среде с изучением архитектуры Екатеринбурга, и высадка кактусов, и художественные выставки в Доме Маклецкого (улица Тургенева, 15). Организаторы фестиваля «ТУРгенева» надеются «сделать улицу Тургенева великой опять: чтобы на ней группировались туристы, активизировались художники и предприниматели открывали бизнес на этой территории».
Первое мероприятие фестиваля начнётся ровно в полдень. А закончится он ранним утром следующего дня — «фестивалить» собираются всю ночь, до рассвета. Подробную программу фестиваля «ТУРгенева» смотрите в специальном телеграм-канале.
Все многочисленные мероприятия, попавшие в программу фестиваля, будут проходить на улице Тургенева. Это и экскурсии по городской среде с изучением архитектуры Екатеринбурга, и высадка кактусов, и художественные выставки в Доме Маклецкого (улица Тургенева, 15). Организаторы фестиваля «ТУРгенева» надеются «сделать улицу Тургенева великой опять: чтобы на ней группировались туристы, активизировались художники и предприниматели открывали бизнес на этой территории».
Первое мероприятие фестиваля начнётся ровно в полдень. А закончится он ранним утром следующего дня — «фестивалить» собираются всю ночь, до рассвета. Подробную программу фестиваля «ТУРгенева» смотрите в специальном телеграм-канале.
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