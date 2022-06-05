В Свердловской области зарегистрировали 105 случаев коронавируса

16.37 Понедельник, 13 июня 2022
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области выявили ещё 105 случаев коронавируса, из них 23 в уральской столице. За всё время было зарегистрировано 445 978 случаев.

По выздоровлению из больниц был выписан 71 пациент. За весь период пандемии количество вылечившихся достигло 433 584.

Летальных исходов среди больных коронавирусом за последний сутки зарегистрировано не было, сообщает региональный оперштаб.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Свердловской области выявили ещё 114 случаев коронавируса
05 июня 2022
В Свердловской области выявили 107 новых случаев коронавируса
12 июня 2022
Ещё 180 случаев коронавируса подтвердились в Свердловской области
04 июня 2022
В Свердловской области подтвердили 112 новых случаев COVID-19
06 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Делить не шкуру, делить должности: почему скандалы вокруг организации свердловских охотников не утихают

После смены руководства известной охотничьей организации не прекращаются суды об отмене решений коллегиальных органов власти, рассказываем подробности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:17 В Екатеринбурге открыли памятник подданым Николая II-го, разделившим участь семьи последнего царя
20:31 Накануне 3 выходных погиб рабочий Каменск-Уральского металлургического завода
19:54 Сотрудники магазина в Асбесте через соцсети пристыдили великовозрастного воришку
19:17 На дороге между двумя уральскими посёлками погиб водитель
18:51 Улице Тургенева в Екатеринбурге посвятят необычный фестиваль
16:37 В Свердловской области зарегистрировали 105 случаев коронавируса
15:22 Прокуратура начала проверку после сообщения о сбросе кипятка в реку Исеть в Екатеринбурге
14:38 В аварии на трассе Екатеринбурге – Серов погибли четыре человека
13:41 Прокуратура начала проверку после пожара в Заречном
12:47 В реку Исеть в Екатеринбурге из-за прорыва трубы хлынул кипяток
12:24 В Туринске ищут 71-леннего мужчину, пропавшего 11 июня
11:52 Синоптики обещают в Свердловской области небольшие дожди
11:03 Арт-объект «Жить – прошлым!» Тимофея Радя появился на уралмашевских крышах в Екатеринбурге
10:07 В Екатеринбурге неизвестный зарезал прохожего у парка УрГУПС
09:44 В Заречном в пожаре пострадали трое детей
17:21 В Свердловской области выявили 107 новых случаев коронавируса
17:11 Неизвестные испортили маркировку на велопешеходном маршруте «Сысертская сотня»
16:14 Проект клуба «Друзья Шарташа» из Екатеринбурга получил президентский грант
15:08 В Свердловской области ищут 69-летнего мужчину, пропавшего 9 июня
14:21 На помощь погорельцам из Красноуфимска выделили 10,5 миллиона
13:14 Прокуратура начала проверку после сообщения СМИ об избиении девочки-подростка в Каменске-Уральском
12:52 На свердловской трассе столкнулись легковушка и грузовик
12:02 При поддержке УГМК в Свердловской области состоялся забег по пересечённой местности
11:12 На крыше «Высоцкого» в столице Урала открылся бассейн
09:58 В Екатеринбурге полуторагодовалая малышка чуть не выпала из окна
19:27 Уральцы спасли лося из зыбучих песков в Качканаре
Все новости Свердловской области
18:00 Регионы получат почти миллиард рублей на покупку гербов, флагов и флагштоков для школ
17:36 В России число работников, находящихся в простое, выросло на 3,7 тысяч за неделю
16:52 Хинштейн сообщил, что Митволь «заключил сделку с правосудием»
15:48 Банк России снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых
15:27 Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете вывесок на иностранных языках
09:19 В Новосибирске водители мусоровозов подали заявку на митинг из-за нарушений трудовых прав
18:02 В России утвердили стандарт церемонии поднятия флага в школах
16:46 В Костроме прошел митинг против применения ядерного оружия
15:36 Попавший в ДТП политик Сергей Миронов объяснил, почему не вышел из служебной машины
14:48 Сенатор Климов заявил о подготовке нового законопроекта об иноагентах
13:42 «Тинькофф банк» с 23 июня вводит плату за обслуживание валютных счетов
13:18 Кассационный суд отменил арест ректора «Шанинки» Сергея Зуева
12:17 В Совфеде предложили провести экспертизу учебников и наполнить их «примерами героизма при защите родины»
11:31 В Омской области в ДТП погибли трое сотрудников полиции, находившихся в командировке
11:14 В Нижнем Новгороде сотрудникам Volkswagen предложили уволиться и получить до шести окладов
10:33 Директор Новосибирского колледжа, который отказывался проводить «воспитательную работу» со студентами, уволился
09:19 В Смоленской области сотрудники «скорой» проводят «итальянскую забастовку» из-за низких зарплат
18:12 В акватории Байкала произошло землетрясение в 8,3 балла в эпицентре
17:53 В Тамбовской области убит президент агропромышленной ГК АСБ Юрий Хохлов
17:14 Депутат Госдумы Гартунг считает, что по новому законопроекту иноагентом может быть признан любой россиянин
16:23 Администрация Брянска объявила конкурс на лучшее бомбоубежище
15:31 Российская авиакомпания S7 замораживает проект лоукостера Citrus
14:34 В Берлине автомобиль въехал в толпу, пострадали 30 человек, один погиб
14:16 Верховный суд пояснил, что считается принуждением к даче показаний
13:22 В Омске уволили фельдшера «скорой», которая в соцсетях писала о тяжелых условиях работы медиков
12:14 Депутаты ГД в первом чтении приняли законопроект, который обобщает нормы об иноагентах
Все новости России и мира
21:17 В Екатеринбурге открыли памятник подданым Николая II-го, разделившим участь семьи последнего царя
20:31 Накануне 3 выходных погиб рабочий Каменск-Уральского металлургического завода
19:54 Сотрудники магазина в Асбесте через соцсети пристыдили великовозрастного воришку
19:17 На дороге между двумя уральскими посёлками погиб водитель
18:51 Улице Тургенева в Екатеринбурге посвятят необычный фестиваль
16:37 В Свердловской области зарегистрировали 105 случаев коронавируса
15:22 Прокуратура начала проверку после сообщения о сбросе кипятка в реку Исеть в Екатеринбурге
14:38 В аварии на трассе Екатеринбурге – Серов погибли четыре человека
13:41 Прокуратура начала проверку после пожара в Заречном
12:47 В реку Исеть в Екатеринбурге из-за прорыва трубы хлынул кипяток
12:24 В Туринске ищут 71-леннего мужчину, пропавшего 11 июня
11:52 Синоптики обещают в Свердловской области небольшие дожди
11:03 Арт-объект «Жить – прошлым!» Тимофея Радя появился на уралмашевских крышах в Екатеринбурге
10:07 В Екатеринбурге неизвестный зарезал прохожего у парка УрГУПС
09:44 В Заречном в пожаре пострадали трое детей
17:21 В Свердловской области выявили 107 новых случаев коронавируса
17:11 Неизвестные испортили маркировку на велопешеходном маршруте «Сысертская сотня»
16:14 Проект клуба «Друзья Шарташа» из Екатеринбурга получил президентский грант
15:08 В Свердловской области ищут 69-летнего мужчину, пропавшего 9 июня
14:21 На помощь погорельцам из Красноуфимска выделили 10,5 миллиона
13:14 Прокуратура начала проверку после сообщения СМИ об избиении девочки-подростка в Каменске-Уральском
12:52 На свердловской трассе столкнулись легковушка и грузовик
12:02 При поддержке УГМК в Свердловской области состоялся забег по пересечённой местности
11:12 На крыше «Высоцкого» в столице Урала открылся бассейн
09:58 В Екатеринбурге полуторагодовалая малышка чуть не выпала из окна
19:27 Уральцы спасли лося из зыбучих песков в Качканаре
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK