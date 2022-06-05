В Свердловской области зарегистрировали 105 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области выявили ещё 105 случаев коронавируса, из них 23 в уральской столице. За всё время было зарегистрировано 445 978 случаев.
По выздоровлению из больниц был выписан 71 пациент. За весь период пандемии количество вылечившихся достигло 433 584.
Летальных исходов среди больных коронавирусом за последний сутки зарегистрировано не было, сообщает региональный оперштаб.
По выздоровлению из больниц был выписан 71 пациент. За весь период пандемии количество вылечившихся достигло 433 584.
Летальных исходов среди больных коронавирусом за последний сутки зарегистрировано не было, сообщает региональный оперштаб.
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