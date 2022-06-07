В Туринске ищут 71-леннего мужчину, пропавшего 11 июня

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области ищут 71-летнего Юрия Викторовича Чепкасова из города Туринск. В последний раз он выходил на связь 11 июня 2022 года. С тех пор его местонахождение известно.Мужчина роста 168 см, нормального телосложения, с седыми короткими волосами и голубыми глазами. Был одет в серую вязанную кофту, чёрное трико, светло-коричневые ботинки и тёмно-синюю кепку.Как сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт», пропавший нуждается в медицинской помощи.Всех, что что-либо знает о местонахождении мужчины, просят передавать информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или но номеру 112.