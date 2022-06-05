Синоптики обещают в Свердловской области небольшие дожди
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в начале недели в Свердловской области пройдут небольшие дожди. Cегодня в регионе ожидается гроза и сильный ветер. Екатеринбург непогода обойдет стороной.
Сегодня, 13 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днём +16…+21°C. Ветер северный 4-9 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днём +16…+18°C. Ветер северный 4-9 м/сек.
Во вторник, 14 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +7…+12°C, днём +19…+24°C. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +10…+12°C, днём +21…+23°C. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/сек.
В среду, 15 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +9…+14°C, днём +21…+26°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +11…+13°C, днём +23…+25°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 13 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днём +16…+21°C. Ветер северный 4-9 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днём +16…+18°C. Ветер северный 4-9 м/сек.
Во вторник, 14 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +7…+12°C, днём +19…+24°C. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +10…+12°C, днём +21…+23°C. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/сек.
В среду, 15 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +9…+14°C, днём +21…+26°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +11…+13°C, днём +23…+25°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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