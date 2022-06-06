Проект клуба «Друзья Шарташа» из Екатеринбурга получил президентский грант
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Проект клуба «Друзья Шарташа» из Екатеринбурга получил президентский грант в размере почти 427 тысяч рублей. Его авторы планируют провести систематизацию и отбор краеведческого материала, для обновления существующего и создания двух новых маршрутов пеших прогулок.
«Цель проекта – объединить людей, заинтересованных в сохранении и развитии археологического, исторического и природного потенциала территории "Шарташский лесной парк"», – сообщается на сайте Фонда президентских грантов.
Предполагается, что на основе разработанного материала будет проведено обучение ведущих. Планируется провести 5 лекционных встреч и 10 прогулок для всех желающих.
«Личное участие позволит зародиться интересу к дальнейшему изучению истории и природы парка, и уже для закрепления этого интереса будет проведен онлайн-конкурс любительских фотографий среди участников проекта», – говорится в описание проекта.
Также в итоговой части на территории парка будут установлены 3 стенда, в которых будет информация об истории и природе парка, а также картами с пешими маршрутами.
«Цель проекта – объединить людей, заинтересованных в сохранении и развитии археологического, исторического и природного потенциала территории "Шарташский лесной парк"», – сообщается на сайте Фонда президентских грантов.
Предполагается, что на основе разработанного материала будет проведено обучение ведущих. Планируется провести 5 лекционных встреч и 10 прогулок для всех желающих.
«Личное участие позволит зародиться интересу к дальнейшему изучению истории и природы парка, и уже для закрепления этого интереса будет проведен онлайн-конкурс любительских фотографий среди участников проекта», – говорится в описание проекта.
Также в итоговой части на территории парка будут установлены 3 стенда, в которых будет информация об истории и природе парка, а также картами с пешими маршрутами.
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