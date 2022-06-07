В Свердловской области ищут 69-летнего мужчину, пропавшего 9 июня
Общество
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Свердловской области пропал 69-летний Василий Веряскин из города Артёмовский. Он перестал выходить на связь 9 июня 2022 года.
Основные приметы: рост 171 сантиметр, среднее телосложение, серые глаза и седые волосы. Носит бороду и очки в чёрной пластиковой оправе. На момент пропажи был одет в подкладку с чёрным мехом, жилетку на меху коричневого цвета, светло-зелёную рубашку с длинным рукавом, резиновые тёмные сапоги, чёрное трико с белыми полосками по бокам.
Из особых примет тату на груди «женщина», сообщает поисковый отряд «Прорыв». Подчеркивается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
На данный момент, поиском пропавшего также занимается ОМВД России по Артёмовскому району. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пожилого мужчины, просят звонить по телефону 8 (343) 632-12-02 или 8 (343) 632-08-35.
Основные приметы: рост 171 сантиметр, среднее телосложение, серые глаза и седые волосы. Носит бороду и очки в чёрной пластиковой оправе. На момент пропажи был одет в подкладку с чёрным мехом, жилетку на меху коричневого цвета, светло-зелёную рубашку с длинным рукавом, резиновые тёмные сапоги, чёрное трико с белыми полосками по бокам.
Из особых примет тату на груди «женщина», сообщает поисковый отряд «Прорыв». Подчеркивается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
На данный момент, поиском пропавшего также занимается ОМВД России по Артёмовскому району. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пожилого мужчины, просят звонить по телефону 8 (343) 632-12-02 или 8 (343) 632-08-35.
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