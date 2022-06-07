В Свердловской области ищут 69-летнего мужчину, пропавшего 9 июня

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области пропал 69-летний Василий Веряскин из города Артёмовский. Он перестал выходить на связь 9 июня 2022 года.Основные приметы: рост 171 сантиметр, среднее телосложение, серые глаза и седые волосы. Носит бороду и очки в чёрной пластиковой оправе. На момент пропажи был одет в подкладку с чёрным мехом, жилетку на меху коричневого цвета, светло-зелёную рубашку с длинным рукавом, резиновые тёмные сапоги, чёрное трико с белыми полосками по бокам.Из особых примет тату на груди «женщина», сообщает поисковый отряд «Прорыв». Подчеркивается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.На данный момент, поиском пропавшего также занимается ОМВД России по Артёмовскому району. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пожилого мужчины, просят звонить по телефону 8 (343) 632-12-02 или 8 (343) 632-08-35.