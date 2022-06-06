На помощь погорельцам из Красноуфимска выделили 10,5 миллиона
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
На помощь семьям из Красноуфимска, чей дом сгорел летом прошлого года в результате удара молнии, направили 10,5 миллиона рублей. Средства были выделены по распоряжению губернатора из резервного фонда областного бюджета.
Тогда, молния попала в электрощеток, из-за чего в двухэтажном деревянном доме начался пожар. В результате происшествия шесть семей остались без квартир — экспертиза признала дом аварийным и непригодным для жизни. Теперь им будут выделены деньги на покупку нового жилья.
«Сразу после пожара за счёт местного и областного бюджетов выделена материальная помощь – 145 тысяч рублей на семью, был организован сбор вещей для пострадавших», – уточнили в департаменте информационной политики.
Тогда, молния попала в электрощеток, из-за чего в двухэтажном деревянном доме начался пожар. В результате происшествия шесть семей остались без квартир — экспертиза признала дом аварийным и непригодным для жизни. Теперь им будут выделены деньги на покупку нового жилья.
«Сразу после пожара за счёт местного и областного бюджетов выделена материальная помощь – 145 тысяч рублей на семью, был организован сбор вещей для пострадавших», – уточнили в департаменте информационной политики.
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