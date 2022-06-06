В Роспотребнадзоре рассказали, куда жители Свердловской области могут сдать клещей на исследование в выходные
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, куда можно отнести клещей для исследования в эти длинные выходные с 11 по 13 июня (приводим график без субботы, так как на момент публикации все пункты приема уже закрыты).
Также санврачи рассказали о правилах сдачи клещей и подготовке. Так, например, сухих клещей к исследованию не принимают.
Куда можно сдать на исследование:
Екатеринбург
ул. Гагарина, 49
Вс: с 7.00 до 15.30
Пн: с 7.00 до 15.30
Нижний Тагил
ул. Октябрьской Революции,86
Вс: с 8.00 до 14.00
Пн: с 8.00 до 14.00
Каменск-Уральский
пр. Победы, 97
Пн: с 10.00 до 12.00
Североуральск
ул. Свердлова, д.60а
Пн: с 10.00 до 12.00
Также санврачи рассказали о правилах сдачи клещей и подготовке. Так, например, сухих клещей к исследованию не принимают.
Как сдать клеща на исследование:
- Приобретите в аптеке контейнер для анализов
- Поместите клеща в контейнер на ватный диск, смоченный водой
- Плотно закройте крышку
- В тот же день привезите контейнер в пункт приема клещей
- Если приехать в тот же день не получается, поместите контейнер с клещом в холодильник (в дверцу). Хранить клеща можно в течение трех суток в холодильнике при +4 С
ВАЖНО! Поврежденные и сухие клещи на исследование не принимаются.
- Приобретите в аптеке контейнер для анализов
- Поместите клеща в контейнер на ватный диск, смоченный водой
- Плотно закройте крышку
- В тот же день привезите контейнер в пункт приема клещей
- Если приехать в тот же день не получается, поместите контейнер с клещом в холодильник (в дверцу). Хранить клеща можно в течение трех суток в холодильнике при +4 С
ВАЖНО! Поврежденные и сухие клещи на исследование не принимаются.
Куда можно сдать на исследование:
Екатеринбург
ул. Гагарина, 49
Вс: с 7.00 до 15.30
Пн: с 7.00 до 15.30
Нижний Тагил
ул. Октябрьской Революции,86
Вс: с 8.00 до 14.00
Пн: с 8.00 до 14.00
Каменск-Уральский
пр. Победы, 97
Пн: с 10.00 до 12.00
Североуральск
ул. Свердлова, д.60а
Пн: с 10.00 до 12.00
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