В Роспотребнадзоре рассказали, куда жители Свердловской области могут сдать клещей на исследование в выходные

Как сдать клеща на исследование:



- Приобретите в аптеке контейнер для анализов

- Поместите клеща в контейнер на ватный диск, смоченный водой

- Плотно закройте крышку

- В тот же день привезите контейнер в пункт приема клещей

- Если приехать в тот же день не получается, поместите контейнер с клещом в холодильник (в дверцу). Хранить клеща можно в течение трех суток в холодильнике при +4 С

ВАЖНО! Поврежденные и сухие клещи на исследование не принимаются.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, куда можно отнести клещей для исследования в эти длинные выходные с 11 по 13 июня (приводим график без субботы, так как на момент публикации все пункты приема уже закрыты).Также санврачи рассказали о правилах сдачи клещей и подготовке. Так, например, сухих клещей к исследованию не принимают.Екатеринбургул. Гагарина, 49Вс: с 7.00 до 15.30Пн: с 7.00 до 15.30Нижний Тагилул. Октябрьской Революции,86Вс: с 8.00 до 14.00Пн: с 8.00 до 14.00Каменск-Уральскийпр. Победы, 97Пн: с 10.00 до 12.00Североуральскул. Свердлова, д.60аПн: с 10.00 до 12.00