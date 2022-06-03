Свердловские санитарные врачи предупреждают уральцев об опасности купания в водоемах
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В свердловском управлении Роспотребнадзора рассказали, что в 2022 году ни одного санитарно-эпидемиологического заключения по водоемам выдано не было, так как за их получением на водные объекты для целей купания, заявки от собственников (арендаторов) зон не поступали.
Согласно результатам исследований санитарных врачей, 59,3 % проб по санитарно-химическим показателям, 3,4 % проб по микробиологическим показателям, 7,4 % проб по паразитологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН.
В ведомстве также подчеркнули, что купаться рекомендовано только в тех, водоемах, которые получили санитарно-эпидемиологического заключения (то есть пока ни в каких).
«Однако, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопущения осложнения эпидемиологической обстановки и формирования эпидемических очагов, нарушений действующего санитарного законодательства при пользовании водными объектами, территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области осуществляется мониторинг качества воды на 84 поверхностных водных объектах, исследования воды водоемов проводится в 113 контрольных точках», - сообщили в свердловском управлении РПН.
Согласно результатам исследований санитарных врачей, 59,3 % проб по санитарно-химическим показателям, 3,4 % проб по микробиологическим показателям, 7,4 % проб по паразитологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН.
В ведомстве также подчеркнули, что купаться рекомендовано только в тех, водоемах, которые получили санитарно-эпидемиологического заключения (то есть пока ни в каких).
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