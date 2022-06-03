Оштрафовавшая учредителя «Вечерних ведомостей» судья получила повышение

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Судья Кировского районного суда Крестина Упорова получила повышение – указом президента России она переведена в Свердловский областной суд.Напомним, неделю назад именно Упорова вынесла беспрецедентное обвинительное постановление, оштрафовав на 150 тысяч рублей учредителя «Вечерних ведомостей» за публикацию новости, причём новость была опубликована не на сайте издания, а в телеграм-канале t.me/ve4ved.Крестине Упоровой 37 лет, свою юридическую карьеру она начинала а органах прокуратуры – с января 2007-го по май 2011-го года работала помощником городского прокурора Артёмовского. С мая 2011 года по май 2014 года работала прокурором отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. В июне 2014 года назначена на должность судьи Кировского районного суда Екатеринбурга.Этим же указом от 10 июня 2022 года №364 заместителем председателя Чкаловского районного суда Екатеринбурга назначена Вера Егорова, Сергей Поденко назначен на должность судьи Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, судьей Камышловского районного суда стала Екатерина Ильиных, в Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначена судья Елена Балицкая.