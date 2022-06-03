Оштрафовавшая учредителя «Вечерних ведомостей» судья получила повышение
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Судья Кировского районного суда Крестина Упорова получила повышение – указом президента России она переведена в Свердловский областной суд.
Напомним, неделю назад именно Упорова вынесла беспрецедентное обвинительное постановление, оштрафовав на 150 тысяч рублей учредителя «Вечерних ведомостей» за публикацию новости, причём новость была опубликована не на сайте издания, а в телеграм-канале t.me/ve4ved.
Крестине Упоровой 37 лет, свою юридическую карьеру она начинала а органах прокуратуры – с января 2007-го по май 2011-го года работала помощником городского прокурора Артёмовского. С мая 2011 года по май 2014 года работала прокурором отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. В июне 2014 года назначена на должность судьи Кировского районного суда Екатеринбурга.
Этим же указом от 10 июня 2022 года №364 заместителем председателя Чкаловского районного суда Екатеринбурга назначена Вера Егорова, Сергей Поденко назначен на должность судьи Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, судьей Камышловского районного суда стала Екатерина Ильиных, в Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначена судья Елена Балицкая.
Напомним, неделю назад именно Упорова вынесла беспрецедентное обвинительное постановление, оштрафовав на 150 тысяч рублей учредителя «Вечерних ведомостей» за публикацию новости, причём новость была опубликована не на сайте издания, а в телеграм-канале t.me/ve4ved.
Крестине Упоровой 37 лет, свою юридическую карьеру она начинала а органах прокуратуры – с января 2007-го по май 2011-го года работала помощником городского прокурора Артёмовского. С мая 2011 года по май 2014 года работала прокурором отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. В июне 2014 года назначена на должность судьи Кировского районного суда Екатеринбурга.
Этим же указом от 10 июня 2022 года №364 заместителем председателя Чкаловского районного суда Екатеринбурга назначена Вера Егорова, Сергей Поденко назначен на должность судьи Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, судьей Камышловского районного суда стала Екатерина Ильиных, в Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначена судья Елена Балицкая.
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