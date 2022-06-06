На выходные в Свердловской области объвлено штормовое предупреждение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на субботу и воскресенье объявлено штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, 10 и 11 июня в регионе ожидаются очень сильные дожди, грозы, ливни и град.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.