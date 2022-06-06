На выходные в Свердловской области объвлено штормовое предупреждение
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
В Свердловской области на субботу и воскресенье объявлено штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, 10 и 11 июня в регионе ожидаются очень сильные дожди, грозы, ливни и град.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, 10 и 11 июня в регионе ожидаются очень сильные дожди, грозы, ливни и град.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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