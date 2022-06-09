Екатеринбургские наблюдатели за птицами устроят себе путешествия в выходные
Общество
Иллюстрация: логотип екатеринбургского бёрдвотчинга
Выбраться за пределы города решили екатеринбургские бёрдвотчеры (что с английского можно перевести как «наблюдатели за птицами»). В ближайшие выходные (которых из-за праздника будут трёхдневными) они поедут знакомиться с пернатой фауной Каменска-Уральского и берегов реки Уфа.
В субботу, 11-го июня, известный экскурсовод Нина Садыкова повезёт интересующихся птицами в Каменск-Уральский. Там они сходят на Разгуляевский родник и прогуляются по лесу, прислушиваясь к пению птиц. Интересно будет выяснить, смогут ли участники экскурсии узнать по голосу ту или иную птаху.
Экскурсия в Каменск-Уральский продлится весь день. Опытных и начинающих бёрдвотчеров электричка с очень подходящим названием «Ласточка» вернёт в Екатеринбург в начале 9-го часа вечера.
А вот на следующий день из Екатеринбурга стартанёт более продолжительная и сложная прогулка. К тому же — не пешая. Большая часть её пройдёт в формате сплава по реке Уфе. С воды бёрдвотчеры будут и слушать птиц, и наблюдать за ними. И, конечно, среди встречающихся им пернатых будет много водоплавающих. В сплав по воде с экскурсантами пустится орнитолог Евгений Шевченко. Он и расскажет поподробнее о птицах, проживающих на берегах Уфы.
Сплав по Уфе продлится два дня. Поэтому желающих присоединиться просят подготовиться подобающим образом — взять в дорогу спальники, пенки, палатки и плавсредства. Подробнее об этой «водной» экскурсии можно узнать по ссылке.
В субботу, 11-го июня, известный экскурсовод Нина Садыкова повезёт интересующихся птицами в Каменск-Уральский. Там они сходят на Разгуляевский родник и прогуляются по лесу, прислушиваясь к пению птиц. Интересно будет выяснить, смогут ли участники экскурсии узнать по голосу ту или иную птаху.
Экскурсия в Каменск-Уральский продлится весь день. Опытных и начинающих бёрдвотчеров электричка с очень подходящим названием «Ласточка» вернёт в Екатеринбург в начале 9-го часа вечера.
А вот на следующий день из Екатеринбурга стартанёт более продолжительная и сложная прогулка. К тому же — не пешая. Большая часть её пройдёт в формате сплава по реке Уфе. С воды бёрдвотчеры будут и слушать птиц, и наблюдать за ними. И, конечно, среди встречающихся им пернатых будет много водоплавающих. В сплав по воде с экскурсантами пустится орнитолог Евгений Шевченко. Он и расскажет поподробнее о птицах, проживающих на берегах Уфы.
Сплав по Уфе продлится два дня. Поэтому желающих присоединиться просят подготовиться подобающим образом — взять в дорогу спальники, пенки, палатки и плавсредства. Подробнее об этой «водной» экскурсии можно узнать по ссылке.
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