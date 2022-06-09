Ирбитская ярмарка и сухоложский магазин получили признание на конкурсе «Торговля России»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Победителям конкурса «Торговля России», организованного Министерством промышленности и торговли РФ, на этой неделе раздавали награды. Среди лауреатов есть и предприятия Свердловской области.Так, Ирбитская ярмарка названа среди лучших в своей номинации. Традиция проведения ярмарок в Ирбите корнями уходит в далёкие дореволюционные годы. Выставить свои товары и прикупить чужие съезжались люди со всей страны. По популярности с ней могла сравниться только Новгородская ярмарка. Помимо Ирбитской, отмечены также ярмарки Белгородской, Липецкой, Новосибирской новостей.В номинации «Лучший магазин» приз получил магазин «LightHouse» из Сухого Лога. В нём жители уральского городка приобретают ночные светильники, настольные лампы, абажуры и прочие осветительные приборы. При этом они отмечают богатый ассортимент магазина.Наконец, в номинации «Лучший торговый фестиваль» среди победителей названо «Вкусное дело». Этот фестиваль еды проходит в Каменске-Уральском. И хоть «пищевой смотр» совсем ещё молод (первый раз его организовали в 2019-м году), но уже добился таких почётных результатов, как приз всероссийского конкурса.