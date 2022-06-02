В уральской столице закроют движение транспорта по улице Победы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по участку улицы Победы от Бакинских Комиссаров до Народного Фронта. Ограничение будет действовать с 1 июля по 15 августа.Перекрытие требуется для проведения работ по устройству сетей водоснабжения. На период закрытия движения автомобили направят по улицам Народного Фронта, Уральских Рабочих, Бакинских Комиссаров и переулку Никитина.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.