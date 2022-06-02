В уральской столице закроют движение транспорта по улице Победы
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по участку улицы Победы от Бакинских Комиссаров до Народного Фронта. Ограничение будет действовать с 1 июля по 15 августа.
Перекрытие требуется для проведения работ по устройству сетей водоснабжения. На период закрытия движения автомобили направят по улицам Народного Фронта, Уральских Рабочих, Бакинских Комиссаров и переулку Никитина.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие требуется для проведения работ по устройству сетей водоснабжения. На период закрытия движения автомобили направят по улицам Народного Фронта, Уральских Рабочих, Бакинских Комиссаров и переулку Никитина.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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06 июня 2022