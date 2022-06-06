Во время опрессовок в Екатеринбурге обнаружили семь повреждений теплосетей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании подвели итоги второго этапа опрессовок. Испытания проходили с 6 по 10 июня без отключения горячей воды.В ЕТК рассказали, что во время опрессовок выявлено семь повреждений трубопроводов в районе улиц Панельная, Ткачей, Таганская, Баумана, Победы, Красина и Старых Большевиков. Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений.Третий этап опрессовок в Екатеринбурге будут проводиться с 19 по 22 июля.