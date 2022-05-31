В Ирбите ищут желающих отремонтировать за 120 миллионов рублей здание бывшей школы
Общество
Фото: фрагмент панорамы с Гугл-карт
Стартовал аукцион на проведение ремонтных работ одной из школ города Ирбит Свердловской школы. Победителю аукциона выделят на это более 120 миллионов рублей.
В ремонтных работах нуждается здание по адресу «улица Красноармейская, 1-3». На двух этажах красивого кирпичного здания располагалось учебное заведение — школа №12. Но нынешнее состояние строения таково, что детей и учителей туда больше не пускают. Стены в некоторых местах бывшей школы требуется перекладывать заново, меняя разрушившиеся от времени кирпичи на новые. Ремонт нужен также крыльцу здания и его фундаменту, который начал пропускать воду в дождь и весеннюю оттепель. Кроме того, план ремонтных работ включает замену электропроводки и монтаж новой вентиляции.
Ирбитская средняя общеобразовательная школа №12 была основана в 1939-м году. Она сразу же разместилась в 2-этажном здании по Красноармейской улице. Более 10 лет назад школу пришлось закрыть, а её педагогический состав и недоучившихся ещё учеников передать школе №1.
В ремонтных работах нуждается здание по адресу «улица Красноармейская, 1-3». На двух этажах красивого кирпичного здания располагалось учебное заведение — школа №12. Но нынешнее состояние строения таково, что детей и учителей туда больше не пускают. Стены в некоторых местах бывшей школы требуется перекладывать заново, меняя разрушившиеся от времени кирпичи на новые. Ремонт нужен также крыльцу здания и его фундаменту, который начал пропускать воду в дождь и весеннюю оттепель. Кроме того, план ремонтных работ включает замену электропроводки и монтаж новой вентиляции.
Ирбитская средняя общеобразовательная школа №12 была основана в 1939-м году. Она сразу же разместилась в 2-этажном здании по Красноармейской улице. Более 10 лет назад школу пришлось закрыть, а её педагогический состав и недоучившихся ещё учеников передать школе №1.
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