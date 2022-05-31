В Ирбите ищут желающих отремонтировать за 120 миллионов рублей здание бывшей школы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Стартовал аукцион на проведение ремонтных работ одной из школ города Ирбит Свердловской школы. Победителю аукциона выделят на это более 120 миллионов рублей.В ремонтных работах нуждается здание по адресу «улица Красноармейская, 1-3». На двух этажах красивого кирпичного здания располагалось учебное заведение — школа №12. Но нынешнее состояние строения таково, что детей и учителей туда больше не пускают. Стены в некоторых местах бывшей школы требуется перекладывать заново, меняя разрушившиеся от времени кирпичи на новые. Ремонт нужен также крыльцу здания и его фундаменту, который начал пропускать воду в дождь и весеннюю оттепель. Кроме того, план ремонтных работ включает замену электропроводки и монтаж новой вентиляции.Ирбитская средняя общеобразовательная школа №12 была основана в 1939-м году. Она сразу же разместилась в 2-этажном здании по Красноармейской улице. Более 10 лет назад школу пришлось закрыть, а её педагогический состав и недоучившихся ещё учеников передать школе №1.