Екатеринбуржцы почтят память жертв политических репрессий

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на мемориальном комплексе, расположенном на 12-м километре Московского тракта, пройдет гражданская панихида по уральцам, которые стали жертвами политических репрессий 1930-1950 годов.Мероприятие организуют Ассоциация жертв политических репрессий, администрация Екатеринбурга и правительство Свердловской области. От здания мэрии к мемориальному комплексу 11 июня в 12:00 отправятся четыре автобуса. Транспортом могут воспользоваться все желающие почтить память погибших во время репрессий.Само мероприятие начнется в 13:00. После завершения панихиды автобусы отправятся обратно к зданию мэрии Екатеринбурга.