«Уральские авиалинии» открыли прямые рейсы из Екатеринбурга во Владивосток
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга во Владивосток. Первый рейс вылетел из аэропорта Кольцово сегодня в 15:12.
В пресс-службе аэропорта «Вечерним ведомостям» рассказали, что полеты во Владивосток будут выполняться четыре раза в неделю. После посадки самолет продолжит свой путь в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск.
Рейс Екатеринбург – Владивосток – Петропавловск-Камчатский будет осуществляться по четвергам и воскресеньям, а рейс Екатеринбург – Владивосток – Южно-Сахалинск – по вторникам и субботам.
Время в пути до Владивостока составит семь часов, на Камчатку – 12 часов, а на остров Сахалин – 10 часов.
В пресс-службе аэропорта «Вечерним ведомостям» рассказали, что полеты во Владивосток будут выполняться четыре раза в неделю. После посадки самолет продолжит свой путь в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск.
Рейс Екатеринбург – Владивосток – Петропавловск-Камчатский будет осуществляться по четвергам и воскресеньям, а рейс Екатеринбург – Владивосток – Южно-Сахалинск – по вторникам и субботам.
Время в пути до Владивостока составит семь часов, на Камчатку – 12 часов, а на остров Сахалин – 10 часов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».