«Уральские авиалинии» открыли прямые рейсы из Екатеринбурга во Владивосток

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга во Владивосток. Первый рейс вылетел из аэропорта Кольцово сегодня в 15:12.В пресс-службе аэропорта «Вечерним ведомостям» рассказали, что полеты во Владивосток будут выполняться четыре раза в неделю. После посадки самолет продолжит свой путь в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск.Рейс Екатеринбург – Владивосток – Петропавловск-Камчатский будет осуществляться по четвергам и воскресеньям, а рейс Екатеринбург – Владивосток – Южно-Сахалинск – по вторникам и субботам.Время в пути до Владивостока составит семь часов, на Камчатку – 12 часов, а на остров Сахалин – 10 часов.