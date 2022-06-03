В Екатеринбурге пройдут очередные рейды по пресечению нарушений ПДД
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 10 по 13 июня автоинспекторы будут проводить рейд «Безопасная дорога». Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Автоинспекторы будут пресекать нарушения ПДД, связанные с непредоставлением водителями преимущества в движении пешеходам, а также нарушения пешеходами, в том числе передвигающихся на электросамокате, гироскутере, моноколесе и так далее.
С начала года в Екатеринбурге произошло 163 ДТП с участием пешеходов. В авариях погибли 11 человек, еще 154 – получили травмы.
Автоинспекторы будут пресекать нарушения ПДД, связанные с непредоставлением водителями преимущества в движении пешеходам, а также нарушения пешеходами, в том числе передвигающихся на электросамокате, гироскутере, моноколесе и так далее.
С начала года в Екатеринбурге произошло 163 ДТП с участием пешеходов. В авариях погибли 11 человек, еще 154 – получили травмы.
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