В Екатеринбурге пройдут очередные рейды по пресечению нарушений ПДД

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 10 по 13 июня автоинспекторы будут проводить рейд «Безопасная дорога». Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Автоинспекторы будут пресекать нарушения ПДД, связанные с непредоставлением водителями преимущества в движении пешеходам, а также нарушения пешеходами, в том числе передвигающихся на электросамокате, гироскутере, моноколесе и так далее.С начала года в Екатеринбурге произошло 163 ДТП с участием пешеходов. В авариях погибли 11 человек, еще 154 – получили травмы.