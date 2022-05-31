На «Ночи музыки» в Екатеринбурге выступят «ЛАУД» и «АК-47»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Организаторы Ural Music Night продолжают анонсировать хедлайнеров фестиваля. Так, на площадке Hip-hop Stage у Екатеринбургского цирка выступят «ЛАУД» и «АК-47».В пресс-службе фестиваля «Вечерним ведомостям» рассказали, что площадка у цирка объединит выступления хип-хоп музыкантов и крупнейшие андеграундные баттлы, которые организуют совестно с фестивалем танцующих людей DANCEKB.Хедлайнерами площадки станут «ЛАУД» и «АК-47». Вместе с ними выступят «ЧИСТОSOUND», «10 Район», «Белая Кость» (Айсберг), «Дааби», Костя Карп, Asya Kochueva, VOROTILA, РОЗАТОВ, «Багз & Майк», El Mashe, ERKOFF, БРАЗИС и «Старый Кадиллак».