На «Ночи музыки» в Екатеринбурге выступят «ЛАУД» и «АК-47»
Общество
Фото предоставлено организаторами фестиваля Ural Music Night
Организаторы Ural Music Night продолжают анонсировать хедлайнеров фестиваля. Так, на площадке Hip-hop Stage у Екатеринбургского цирка выступят «ЛАУД» и «АК-47».
В пресс-службе фестиваля «Вечерним ведомостям» рассказали, что площадка у цирка объединит выступления хип-хоп музыкантов и крупнейшие андеграундные баттлы, которые организуют совестно с фестивалем танцующих людей DANCEKB.
Хедлайнерами площадки станут «ЛАУД» и «АК-47». Вместе с ними выступят «ЧИСТОSOUND», «10 Район», «Белая Кость» (Айсберг), «Дааби», Костя Карп, Asya Kochueva, VOROTILA, РОЗАТОВ, «Багз & Майк», El Mashe, ERKOFF, БРАЗИС и «Старый Кадиллак».
В пресс-службе фестиваля «Вечерним ведомостям» рассказали, что площадка у цирка объединит выступления хип-хоп музыкантов и крупнейшие андеграундные баттлы, которые организуют совестно с фестивалем танцующих людей DANCEKB.
Хедлайнерами площадки станут «ЛАУД» и «АК-47». Вместе с ними выступят «ЧИСТОSOUND», «10 Район», «Белая Кость» (Айсберг), «Дааби», Костя Карп, Asya Kochueva, VOROTILA, РОЗАТОВ, «Багз & Майк», El Mashe, ERKOFF, БРАЗИС и «Старый Кадиллак».
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