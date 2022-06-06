Посвященный Исети фестиваль будет проходить в Екатеринбурге целый месяц

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Целый месяц в Екатеринбурге будет проходить развлекательно-просветительский фестиваль об экологии и культуре «Исетьфест». Миссия – очистка главной городской реки.В День России, 12 июня, жители и гости Екатеринбурга могут помочь общественникам из «Чисто Урал» и поучаствовать в посадке цветов и прополке грядок в Саду Нурова. Также волонтеров приглашают посетить экскурсии куратора «Исетьфеста» Анны Балтиной и принять участие в эко-активностях.В 19:00 15 июня историк Евгений Бурденков будет проводить экскурсию по набережной Исети от Декабристов до Белинского. Он расскажет о реке Монастырке. Встреча состоится в Саду Нурова.В Ельцин Центре в конце июня пройдет форум «Река Исеть». В нем будут участвовать ученые, экологи, общественники и архитекторы из разных городов России. А в июле в программе запланирован спектакль об уральской поэзии «Библиотека имени меня» и воркшоп «Будущее берегов Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского».«Исетьфест» завершится 9 июля Днем Исети также в Саду Нурова. На один вечер Водонапорная башня на Плотинке превратится в маяк шести морей, а на Городском пруду состоится парад лодок и сапбордов.