В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Военного Флота
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Военного Флота. Речь идет об участке от Амундсена до Печатников.
Перекрытие связано со строительством сетей бытовой канализации и водопровода. Ограничения будут действовать с 5 июля по 5 августа.
На время перекрытия транспорт направят по улицам Амундсена, Депутатской, Московской, Печатников и Тельмана.
Перекрытие связано со строительством сетей бытовой канализации и водопровода. Ограничения будут действовать с 5 июля по 5 августа.
На время перекрытия транспорт направят по улицам Амундсена, Депутатской, Московской, Печатников и Тельмана.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге перекроют улицу Бабушкина
06 июня 2022
06 июня 2022
В Екатеринбурге перекроют улицу Любви
31 мая 2022
31 мая 2022