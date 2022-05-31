В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Военного Флота

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Военного Флота. Речь идет об участке от Амундсена до Печатников.Перекрытие связано со строительством сетей бытовой канализации и водопровода. Ограничения будут действовать с 5 июля по 5 августа.На время перекрытия транспорт направят по улицам Амундсена, Депутатской, Московской, Печатников и Тельмана.