В свердловском поселке благодаря поддержке «Святогора» стартовали работы по отсыпке водозащитной плотины

– Для нас, любителей рыбалки, третий пруд, или, как мы его называем, корчажник, всегда являлся отличным местом для рыбалки и отдыха. К сожалению, в течение последних двух лет идет заметное снижение уровня воды, что приводит к частичному высыханию водоема. Мы неоднократно своими силами сооружали плотину, но этого оказалось недостаточно, – рассказал член инициативной группы Евгений Насекин.



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В свердловском поселке Краснодольский благодаря поддержке АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) и администрации ГО Красноуральск начались работы по отсыпке водозащитной плотины. С этой просьбой о помощи весной обратились жители и дачники поселка.Как рассказали местные жители, чтобы соорудить дамбу, требовалась большегрузная техника. Поэтому с просьбой о содействии инициативная группа обратилась к руководству города и градообразующего предприятия.АО «Святогор» безвозмездно предоставил два самосвала и погрузчик, а администрация городского округа разрешила использовать для отсыпки бутовый камень. И уже сегодня работы на берегу пруда идут полным ходом. Через несколько дней объект будет полностью сооружен.