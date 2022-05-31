В Каменске-Уральском прокуратура проверяет информацию об издевательствах над воспитанниками детдома
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском сотрудник детского дома жалуется на издевательства над воспитанниками. По его словам, детей лишают еды, прогулки, ставят на ночь в туалет. Об этом сотрудник рассказал изданию «Европейско-Азиатские Новости».
Прокуратура Каменска-Уральского организовала после публикации ЕАН проверку в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Красногорский». В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению в детдоме требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
«Особое внимание сотрудниками прокуратуры будет обращено на проверку достоверности изложенных фактов о совершении в отношении детей противоправных действий, в том числе медицинского характера», – сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура Каменска-Уральского организовала после публикации ЕАН проверку в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Красногорский». В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению в детдоме требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
«Особое внимание сотрудниками прокуратуры будет обращено на проверку достоверности изложенных фактов о совершении в отношении детей противоправных действий, в том числе медицинского характера», – сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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