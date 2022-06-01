Девять самолетов из-за тумана не смогли приземлиться в аэропорту Кольцово

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Девять самолетов, которые сегодня утром должны были приземлиться в аэропорту Кольцово, ушли на запасные аэродромы в Тюмень и Челябинск, сообщает 66.RU. Это произошло из-за тумана в Екатеринбурге.В пресс-службе Кольцово рассказали, что также из-за неблагоприятных погодных условий задержано отправление 10 рейсов, в том числе в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. С пассажирами работают представители авиакомпаний.Самолеты, которые ушли на запасные аэродромы, уже прибывают в столицу Урала.