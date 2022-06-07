В Екатеринбурге у одной из уличных стен выросли уши
Общество
Фото: Саша Зубковский / It's My City
Необычный стрит-арт появился в Екатеринбурге. На стене пристроя здания №13 по улице 8 марта «выросли» уши.
На самом-то деле, конечно, выросли не сами. Их старательно вылепил в количестве 350 штук и приделал к побеленной поверхности
художник Горе Егор. При этом, прилепил к стене не хаотично, а таким образом, чтобы они составили рисунок — одно большое ухо, которое видно с некоторого расстояния от композиции.
Арт-объект расположен неподалёку от входа в клуб «Куб», который находится в этом же здании. Прежде отдельные, маленькие ушки
из пластика можно было увидеть на других улицах города — их клеил туда художник, вызывая недоумение у тех горожан, которые мало смыслят в современных видах искусства.
На самом-то деле, конечно, выросли не сами. Их старательно вылепил в количестве 350 штук и приделал к побеленной поверхности
художник Горе Егор. При этом, прилепил к стене не хаотично, а таким образом, чтобы они составили рисунок — одно большое ухо, которое видно с некоторого расстояния от композиции.
Арт-объект расположен неподалёку от входа в клуб «Куб», который находится в этом же здании. Прежде отдельные, маленькие ушки
из пластика можно было увидеть на других улицах города — их клеил туда художник, вызывая недоумение у тех горожан, которые мало смыслят в современных видах искусства.
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