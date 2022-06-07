В Екатеринбурге у одной из уличных стен выросли уши

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Необычный стрит-арт появился в Екатеринбурге. На стене пристроя здания №13 по улице 8 марта «выросли» уши.На самом-то деле, конечно, выросли не сами. Их старательно вылепил в количестве 350 штук и приделал к побеленной поверхностихудожник Горе Егор. При этом, прилепил к стене не хаотично, а таким образом, чтобы они составили рисунок — одно большое ухо, которое видно с некоторого расстояния от композиции.Арт-объект расположен неподалёку от входа в клуб «Куб», который находится в этом же здании. Прежде отдельные, маленькие ушкииз пластика можно было увидеть на других улицах города — их клеил туда художник, вызывая недоумение у тех горожан, которые мало смыслят в современных видах искусства.