Организаторы Ural Music Night назвали хедлайнеров джазовых площадок

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Организаторы «Уральской Ночи музыки» анонсировали джазовые площадки и назвали их хедлайнеров. Среди них – группа «Запрещенные барабанщики». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе фестиваля.В сквере за театром «Урал Опера Балет» разместится площадка «Джаз за Оперным». Там выступят «зной», Newzette, «немой», ValieDollz, «АРАИЛЬ», «АНДРЕГРАУНД», Mighty Bolo, NUGGERS. Хедлайнеры площадки – «Запрещенные барабанщики».Кроме того, «Запрещенные барабанщики» выступят и на площадке «Ночь музыки в Яхт-клубе» на Кирова, 40Б. К ним присоединятся «Франкарди», Оля Ч., OΛOVO. Хедлайнеры площадки – «Приморский Парк» и «Старый Приятель».В джаз-клубе Everjazz на Тургенева, 22 будут выступать секстет Юрий Пушкарев, Settlers, Hodíla ízba, Мария Рябочкина и квартет Арсения Владимирова.Cекстет Юрия Пушкарева и квартет Арсения Владимирова выйдут и на сцену «Джазиста» во Дворце Культуры Железнодорожников на Челюскинцев, 102. На той же площадке выступят Imaginary Friends Orchestra, Шаньгин-трио (дуо) и PCHBLK.Settlers, квартет Арсения Владимирова, Imaginary Friends Orchestra и Мария Рябочкина будут радовать порадовать зрителей и на площадке «Клуб Шаболовка, 37» во Дворе культуры и труда на Первомайской, 1. Шоу дополнят Kickin’ Jass Orchestra.Полную инструментальных экспериментов музыку сыграют хедлайнеры площадки REVO.band – фанк-группа виртуозов: восьмерых инструменталистов и трех вокалистов. Там же выступит EILENKRIG CREW – бэнд выдающегося трубача Вадима Эйленкрига.