В Свердловской области на ближайшую ночь объявили штормовое предупреждение
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили очередное штормовое предупреждение. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.
По данным синоптиков, в ночь на 9 июня в регионе ожидаются очень сильные дожди и грозы, а также ветер с порывами до 15 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
По данным синоптиков, в ночь на 9 июня в регионе ожидаются очень сильные дожди и грозы, а также ветер с порывами до 15 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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