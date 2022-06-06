В Свердловской области на ближайшую ночь объявили штормовое предупреждение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области объявили очередное штормовое предупреждение. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, в ночь на 9 июня в регионе ожидаются очень сильные дожди и грозы, а также ветер с порывами до 15 м/сек.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.