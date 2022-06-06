Мария Шукшина заявила о необходимости включить «Ельцин Центр» в список иноагентов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Актриса Мария Шукшина заявила, что нужно включить «Ельцин Центр», расположенный в Екатеринбурге, в список иноагентов.«И "Ельцин Центр" не забудьте туда (в список иноагентов) внести, народ требует!» – заявила актриса в своем телеграм-канале.Напомним, что ранее режиссер Никита Михалков в эфире передачи «Бесогон TV» также потребовал признать «Ельцин Центр» иноагентом.