Мария Шукшина заявила о необходимости включить «Ельцин Центр» в список иноагентов
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Актриса Мария Шукшина заявила, что нужно включить «Ельцин Центр», расположенный в Екатеринбурге, в список иноагентов.
«И "Ельцин Центр" не забудьте туда (в список иноагентов) внести, народ требует!» – заявила актриса в своем телеграм-канале.
Напомним, что ранее режиссер Никита Михалков в эфире передачи «Бесогон TV» также потребовал признать «Ельцин Центр» иноагентом.
«И "Ельцин Центр" не забудьте туда (в список иноагентов) внести, народ требует!» – заявила актриса в своем телеграм-канале.
Напомним, что ранее режиссер Никита Михалков в эфире передачи «Бесогон TV» также потребовал признать «Ельцин Центр» иноагентом.
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