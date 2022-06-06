В Екатеринбурге до сентября изменится схема движения автобуса №53
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге изменится схема движения автобусного маршрута №53. Изменения будут действовать с 11 июня по 30 сентября.
В это время в Екатеринбурге будут реконструировать улицу Циолковского. Из-за этого закроют движение транспорта на участке от Московской до Айвазовского.
Движение автобуса №53 по направлению к Солнечному микрорайону на время перекрытия будет осуществляться в объезд по улицам 8 Марта, Циолковского, Союзной, Щорса, Амундсена, Волгоградской и Московской. Также временно отменяется остановка «Циолковского», но вводятся остановки «Серова», «Шаумяна» и «Волгоградская».
В это время в Екатеринбурге будут реконструировать улицу Циолковского. Из-за этого закроют движение транспорта на участке от Московской до Айвазовского.
Движение автобуса №53 по направлению к Солнечному микрорайону на время перекрытия будет осуществляться в объезд по улицам 8 Марта, Циолковского, Союзной, Щорса, Амундсена, Волгоградской и Московской. Также временно отменяется остановка «Циолковского», но вводятся остановки «Серова», «Шаумяна» и «Волгоградская».
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