В Екатеринбурге появятся порталы в 9 российских городов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ко Дню России (празднуется 12-го июня) социальная сеть «Вконтакте» разработала проект «Место встречи VK». Он охватит 10 российских городов. Екатеринбург попал в это число.Суть проекта «Место встречи VK» заключается в следующем. В каждом из 10 городов на улицах будут установлены специальные мультимедийные порталы. Они обеспечат жителей этих городов возможностью пообщаться друг с другом «в прямом эфире». Порталы снабжены экранами, камерами, аудиовоспроизводящей аппаратурой, так что житель одного города во время беседы будет и видеть, и слышать своего собеседника, находящегося от него на много десятков километров.В Екатеринбурге мультимедийный портал «VK» решено установить на Плотинке, возле памятника основателям города — Татищеву и Де Генину. Камеру при этом настроят таким образом, чтобы пользующийся им уралец оказался на фоне Дома Севастьянова. Из этой точки любой желающий сможет пообщаться с кем-то из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Владивостока, Казани, Красноярска. Ростова-на-Дону или посёлка Сириус (Краснодарский край).Работать портал начнёт за два дня до праздника — уже в ближайшую пятницу, 10-го июня. Демонтируют его только через 9 дней.