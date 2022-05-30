В Висимском заповеднике под Нижним Тагилом от браконьеров спасли бобра
Общество
Фото с официального сайта Висимского заповедника / visimskiy.ru
Непойманный пока браконьер (или группа браконьеров) установил на территории Висимского заповедника особую ловушку — тросовую петлю. В неё угодил крупный бобр.
К счастью, животное первыми обнаружили не хозяева петли, а госинспекторы заповедника. Их внимание привлекло необычное поведение бобра, который не стал убегать при появлении людей, а остался сидеть на месте. Подойдя ближе, инспекторы увидели, что не убегает он просто в силу того, что физически не может. Тогда они обрубили трос, даровав бобру свободу передвижения.
«Эта петля была удерживающая. Зверя она не душит, а просто фиксирует. И он сидит, пока не придет хозяин ловушки. От остатков троса животное освободится легко, как только придет в себя подальше от людей», – поясняет замдиректора заповедника по научно-исследовательской работе и экологическому просвещению Александра Хлопотова на страницах официального сайта «Висима».
Висимский государственный природный биосферный заповедник был создан сразу после Великой отечественной войны, в 1946-м году. После ликвидации в 1951-м году был снова восстановлен летом 1971-го года. Площадь его на тот момент составляла менее 10 тысяч гектар. Сейчас «Висим» занимает площадь в 33, 5 тысячи гектар. Помимо бобров, там проживает ещё 47 видов млекопитающих, 189 видов птиц и 2829 видов беспозвоночных.
К счастью, животное первыми обнаружили не хозяева петли, а госинспекторы заповедника. Их внимание привлекло необычное поведение бобра, который не стал убегать при появлении людей, а остался сидеть на месте. Подойдя ближе, инспекторы увидели, что не убегает он просто в силу того, что физически не может. Тогда они обрубили трос, даровав бобру свободу передвижения.
«Эта петля была удерживающая. Зверя она не душит, а просто фиксирует. И он сидит, пока не придет хозяин ловушки. От остатков троса животное освободится легко, как только придет в себя подальше от людей», – поясняет замдиректора заповедника по научно-исследовательской работе и экологическому просвещению Александра Хлопотова на страницах официального сайта «Висима».
Висимский государственный природный биосферный заповедник был создан сразу после Великой отечественной войны, в 1946-м году. После ликвидации в 1951-м году был снова восстановлен летом 1971-го года. Площадь его на тот момент составляла менее 10 тысяч гектар. Сейчас «Висим» занимает площадь в 33, 5 тысячи гектар. Помимо бобров, там проживает ещё 47 видов млекопитающих, 189 видов птиц и 2829 видов беспозвоночных.
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