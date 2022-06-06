Екатеринбуржцы, получавшие сроки административного ареста за мирные акции, судятся с государством

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Волна исков от задержанных на февральских и мартовских мирных, но не согласованных властями акций протеста, хлынула в суды Екатеринбурга. В них граждане требуют компенсации за плохие условия содержания в спецприёмнике, и часто компенсации этой добиваются.Так, сегодня, 7-го июня, сразу три иска подряд со сходным содержанием рассматривались в Ленинском районном суде Екатеринбурга. В них перечисляются десятки нарушений, с которыми сталкиваются административно арестованные в Спецприёмнике на Елизаветинском шоссе. Среди основных претензий – отсутствие горячей воды и плохое освещение в камере, холод и сквозняки, тесный прогулочный дворик, в котором опасно скользко в зимние месяцы и ранней весной. Кроме того, нарекания вызвали питание в Спецприёмнике (причём, как качество её, так и небольшой размер порций), отсутствие необходимых медикаментов у врачей, работающих при этом учреждении, плохая вентиляция и невозможность регулировать звук радио, которое в камерах работает с утра и до отбоя. Ответчиками во всех 3 случаях выступают УМВД РФ по Екатеринбургу и Министерство финансов России.Суды зачастую соглашаются со справедливостью претензий. Так, в сегодняшних процессах — два из которых были отложены на дополнительные рассмотрения — есть победитель. Известный в Екатеринбурге оппозиционер Сергей Тиунов добился частичного удовлетворения иска и получит более 40 тысяч рублей компенсации.Но дело далеко не только в деньгах. Сам Тиунов, как и другие истцы, говорит, что с жалобами в суд идёт ради того, чтобы нарушения, допускаемые в местах содержания лиц, арестованных в административном порядке, были максимально исправлены. И время показывает, что мера эта эффективна. Например, только после схожих судов и выплат компенсаций истцам в прошлом удалось добиться, чтобы были огорожены санузлы в камерах екатеринбургского Спецприёмника.