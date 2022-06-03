Таджикские сливы с калифорнийской щитовкой привезли в Свердловскую область
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области в партии слив (19,3 тонны), поступивших на территорию региона из Таджикистана, обнаружен карантинный вредитель – калифорнийская щитовка.
Вредное насекомое нашли сотрудники испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора в рамках осуществления фитосанитарного контроля.
Калифорнийская щитовка является карантинным вредителям, который имеет ограниченное распространение на территории России. Родными для опасного насекомого странами считаются Корея и Китай. На территории РФ он чаще всего встречается в тайге Хабаровского края и на Сахалине.
Данный вредитель поражает около 270 видов растений из 84 семейств. Заболевшее дерево слабеет, у него трескается и отмирает кора, раньше срока опадают листья, резко снижается урожайность. Позже дерево засыхает.
Зараженные плоды несут низкий фитосанитарный риск, являясь продуктом, который поступает в магазины. Высокий фитосанитарный риск связан с использованием зараженных посадочных материалов.
Как сообщалось ранее, по итогам работы в 2021 году агрономы центрального фитосанитарного поста ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» при исполнении госзадания составили список из 17 обнаруженных карантинных вредителей. Калифорнийская щитовка Diaspidiotus (Quadraspidiotus) perniciosus в этом списке оказалась на шестом месте (шесть случаев обнаружения за год).
Вредное насекомое нашли сотрудники испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора в рамках осуществления фитосанитарного контроля.
Калифорнийская щитовка является карантинным вредителям, который имеет ограниченное распространение на территории России. Родными для опасного насекомого странами считаются Корея и Китай. На территории РФ он чаще всего встречается в тайге Хабаровского края и на Сахалине.
Данный вредитель поражает около 270 видов растений из 84 семейств. Заболевшее дерево слабеет, у него трескается и отмирает кора, раньше срока опадают листья, резко снижается урожайность. Позже дерево засыхает.
Зараженные плоды несут низкий фитосанитарный риск, являясь продуктом, который поступает в магазины. Высокий фитосанитарный риск связан с использованием зараженных посадочных материалов.
Как сообщалось ранее, по итогам работы в 2021 году агрономы центрального фитосанитарного поста ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» при исполнении госзадания составили список из 17 обнаруженных карантинных вредителей. Калифорнийская щитовка Diaspidiotus (Quadraspidiotus) perniciosus в этом списке оказалась на шестом месте (шесть случаев обнаружения за год).
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