АО «Святогор» отремонтировал дорогу между поселком Баранчинский и Серовским трактом

– Ежегодно, начиная с 2017 года, мы по просьбе администрации Кушвинского городского округа и представителей общественности помогаем баранчинцам привести дорогу в нормальное состояние. В этом году к работам приступили гораздо раньше, чем в предыдущие периоды. Это позволит жителям поселка Баранчинский, а также садоводам из Нижнего Тагила, все лето и осень ездить по ровной дороге, – отметил директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В Свердловской области АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) благоустроило автомобильную дорогу, соединяющую поселок Баранчинский и Серовский тракт. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали в пресс-службе УГМК.На данном участке из-за погодных условий и транспорта появляются ямы. Это создает аварийно-опасную обстановку для автомобилистов.Благоустраивать участок начали еще 23 мая. В тот день на объект прибыл автогрейдер, который выровнял дорожное полотно.В этом году обновление дороги проводилось на всем ее протяжении – 18 километров. Работы завершили в начале июня.