Свердловчане до 23 лет смогут получать соцвыплаты, совмещая учебу и работу

15.24 Вторник, 7 июня 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Жители Свердловской области до 23 лет, имеющие право на пенсии, смогут получать соцвыплаты, совмещая работу и учебу. Соответствующие изменения в региональный закон приняли на заседании Заксобрания.

По словам председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, региональный закон приводят в соответствие с Федеральным законом, где закреплены исключения из правила, которые ограничивают выплаты соцдоплаты к пенсиям.

Отметим, что данные исключения делают для детей-инвалидов в возрасте до 23 лет. Если они, обучаясь в колледжах и вузах, имеют право на пенсию и находят возможность совмещать учебу с работой, то могут получать социальные доплаты к пенсии. Также дети, обучающиеся по очной форме обучения и получающие пенсии по потере кормильца, до 23 лет смогут получать соцдоплаты к пенсии, несмотря на трудовую занятость.

Как сообщил министр социальной политики Свердловской области, на данный момент в регионе проживает порядка 254 тысяч людей с инвалидностью и более 22 тысяч детей-инвалидов.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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