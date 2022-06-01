Стал известен размер выплаты в Свердловской области семьям погибших на территории Украины военных

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области раненые на территории Украины военнослужащие и семьи погибших солдат получат компенсацию. Соответствующий документ подписал губернатор Евгений Куйвашев.Согласно документу, раненым на территории Украины, ДНР и ЛНР выплатят 150 тысяч рублей. Военным, получившим инвалидность III группы, дадут 300 тысяч рублей. Тем, кто стал инвалидом II группы, – 400 тысяч рублей, а военнослужащим, ставшим инвалидами I группы, – 500 тысяч рублей. Семьи погибших получат 1,5 миллиона рублей.Отмечается, что выплата будет единовременной, обращаться за ней можно будет в министерство соцполитики региона. Средства на пособия выделят из резервного фонда правительства области.