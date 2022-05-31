Соловьев из-за мема на странице мэра Первоуральска увидел угрозу для своей жизни

12.21 Вторник, 7 июня 2022
Общество
Фото: скриншот передачи «Соловьев Live»
Телеведущий Владимир Соловьев увидел ироничный рисунок, опубликованный мэром Первоуральска Игорем Кабецем, но нашел в нем не юмор, а угрозу для своей жизни.

Игорь Кабец опубликовал в соцсети изображение, где губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в стилистике медиафраншизы «Звездные войны» отрубает Владимиру Соловьеву голову. В эфире передачи «Соловьев Live» телеведущий обсудил ироничную картинку.

«Вот скажи мне, Кабец, когда ты у себя такое размещаешь, вот ты, когда это делаешь, какую еще задачу ты преследуешь? Ты думаешь, это остроумно? Только что взяли очередного из той группы убийц, которых нанял Зеленский, чтобы меня ликвидировать. И тут ты так радостно вылезаешь со своим мечом. Вот как ты считаешь, что должны подумать, и кто должен подумать? Значит, Кабец допускает идею убийства Соловьева и к этому призывает. И вот у себя размещает. Сила Кабеца состоит в том, чтобы отрубить мне голову?» – заявил Соловьев.


Как пишет 66.RU, данную картинку на прошлой неделе опубликовали в соцсетях. После этого несколько глав уральских городов запостили мем.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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