Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области остается выше уровня эпидпорога

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За неделю – с 30 мая по 5 июня – в Свердловской области зафиксировали 15 494 случая ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога на 20%. На Екатеринбург приходится 8 109 случаев простуды.Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, неблагополучными по заболеваемости ОРВИ являются Полевской и Асбестовский городские округа, ГО Богданович, ЗАТО Свободный и Сухой Лог.Также за неделю по предварительным диагнозам в области зарегистрировано 373 случая внебольничных пневмоний, из них 166 случаев – в Екатеринбурге. Неблагополучные по заболеваемости – Арамильский, Полевской, Каменский, Бисертский, Артинский и Ивдельский городские округа, ГО Староуткинск, Краснотурьинск и Ревда.