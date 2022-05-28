За незаконно спиленные сосны уралец окажется в суде Верхней Пышмы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жителя Верхней Пышмы отправят под суд за ущерб в размере более 150 тысяч рублей. Его он нанёс ГКУ СО «Березовское лесничество», незаконно спилив или раздавив трактором ряд лесных деревьев.После обнаружения незаконного уничтожения деревьев в лесу, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции провели расследование, в ходе которого и установили виновника. Им оказался мужчина 1981-го года рождения, устроившийся на подработку трактористом и вальщиком леса. Когда ему выделили территорию, на которой он должен был заняться лесозаготовками, он решил расчистить путь для трактора, для того спилил 4 сосны, 3 ели и 14 берёз. Молодые деревца он даже не потрудился пилить, а просто раздавил их трактором, как пишет портал «8-ой район».Собрав материалы по данному уничтожению лесных деревьев, следователи передали дело в Верхнепышминский городской суд. Наверняка виновника заставят возместить нанесённый ущерб. И это, безусловно, хорошо. Плохо, когда наказания избегают организации, незаконно спиливающие лесные деревья в куда больших масштабах.Например, прошлым летом для подготовки площадки под строительство транспортно-логистического центра «Уральский» на Калиновских полях были уничтожены небольшие уютные лески. А это — десятки и десятки здоровых деревьев (тоже, к слову, принадлежавших ГКУ СО «Березовское лесничество»). Разрешения на это у пильщиков не было, поэтому действовать они начали под покровом ночи. Впрочем, зря боялись — никакого расследования, никакого заведения судебного дела не последовало даже после многочисленных обращений екатеринбуржцев в различные органы. А из природоохранной прокуратуры в ответ на очередное обращение пришла отписка, в которой, в частности, заявителей успокаивали тем, что разрешительные документы на валку уже уничтоженного леса оформят задним числом. Получается классическое: «можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву».